الإمساك .. متى يستدعي استشارة الطبيب؟

الإمساك من المتاعب الشائعة، ولكن متى يستدعي الإمساك استشارة الطبيب؟
للإجابة على هذا السؤال قال الدكتور فيلهيلم برايتنبرغر إن الإمساك يستلزم استشارة الطبيب إذا كان مصحوباً بآلام بطن شديدة، أو إذا كان التبرز مقترناً بآلام شديدة، أو بدم فيه، البراز أو عند المعاناة من إمساك وإسهال بشكل تبادلي، أو في حال استمرار الإمساك على مدار أسابيع.
وأوضح الممارس العام أن الإمساك في هذه الحالات قد يشير إلى الإصابة بمراض مثل ضعف قاع الحوض، أو داء الرتوج، أو البواسير أو الشق الشرجي، أو سرطان القولون.
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