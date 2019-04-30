مشعل: الأردن يتعرض للحصار والعقوبات بسبب "صفقة القرن".. فيديو

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة اعتبر رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل، أن الأردن يتعرض للحصار والعقوبات بسبب موقفه من "صفقة القرن" وفي محاولات لتطويعه واقناعه بالصفقة. وقال مشعلخلالندوة بعنوان "القدس والأقصى" التي عقدت بتركيا:ان الشعب الفلسطيني يقدر وقوف الاردن قيادة وشعبا بجانب الشعب الفلسطيني، مضيفاًان الاردن يتعرض لعقوبات بسبب موقفه من القضية الفلسطينية. اقرأ أيضاً : مشعل: أمريكا بدأت بتنفيذ صفقة القرن خالد مشعل، أوضح في تصريحاته التي نشرها النائب يحيى السعود الذي كان متواجد بالندوة،ان الاردن من اكثر الاطراف المستهدفة في صفقة القرن، معتبراً ان الاردن يتعرض للخطر والحصار بسبب موقفه الرافض للخطة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية.

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