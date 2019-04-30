نشرت شركة ألفابت القابضة نتائجها المالية عن الربع الأول من العام المالي 2019 والتي أظهرت نمو في العائدات لتصل إلى 36.3 مليار دولار بصافي أرباح 6.6 مليار دولار.
مع أن الشركة حققت نمواً في العائدات مقارنة بنفس الربع من العام الماضي بنحو 17% حيث كانت عائداتها 31.1 مليار دولار، إلا أن أرباحها الصافية تراجعت عن نفس الفترة حيث كانت قد حققت 9.4 مليار دولار.
وشكلت الإعلانات أكثر من 30 مليار دولار من عائدات الشركة الإجمالية، وساهم البحث عبر الهواتف الذكية ويوتيوب والخدمات السحابية بنسبة كبيرة في نمو عائدات الشركة هذه السنة.
مازالت المشاريع الثانوية غير المرتبطة بالإعلانات تحقق خسائر للشركة، حيث بلغت عائداتها فقط 170 مليون دولار وكانت صافي أعمالها خسائر بنحو 868 مليون دولار.
وأضافت الشركة خلال الربع الأول 4600 موظف جديد ليصل الإجمالي إلى 103459 موظف.
التدوينة نتائج ألفابت: عائدات إجمالية بأكثر من 36 مليار دولار في الربع الأول ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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