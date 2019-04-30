دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السفر عبر الزمن سيكون ممكنًا قريبًا من خلال جوجل

السفر عبر الزمن كان دومًا حلمًا يراود الكثيرين، ويبدو أن شركة جوجل قررت تحويله إلى واقع يمكن تجربته عبر أحد تطبيقاتها ومن خلال الهواتف الذكية.

لهذا السبب حذفت جوجل من متجرها تطبيقات يستخدمها الملايين alqiyady 1 لهذا السبب حذفت جوجل من متجرها تطبيقات يستخدمها الملايين

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فقد كشفت تقارير تقنية أن الشركة الأمريكية ستطرح تحديثًا لتطبيقها Google Earth Timelapse الخاص بالملاحة وتصوير الأرض، والذي سيكون متوفرًا قريبًا للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

وبحسب هذه التقارير، فإن التحديث الجديد سيتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على أي تغيير شهده أي موقع جغرافي خلال الـ العقود الثلاثة الأخيرة، وتحديدًا خلال الفترة ما بين عامي 1984 وحتى 2018.

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كما أن الإصدار الجديد من التطبيق سيتضمن تحديثًا مرئيًا، ليوفر للمستخدمين عملية مشاهدة وتصفح صور الأرض بشكل أكثر سهولة.

وأشارت التقارير إلى أنه سيكون بإمكان مستخدمو تطبيق Google Earth Timelapse من خلال التحديث المنتظر أن يشاهدوا التغييرات التي شهدتها أماكن منازلهم أو أعمالهم خلال آخر 3 عقود، وذلك بعد إدخالهم إحداثيات أو عناوين هذه الأماكن.

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وسيكون المستخدمون قادرون أيضًا على استكشاف الأماكن التي يرغبون فيها أو التي سيرشحها لهم التطبيق، مثل المراحل المختلفة لمشروعات التشييد العملاقة، أو إزالة الغابات المطيرة، أو ذوبان الجليد في ألاسكا، وغيرها.المزيد:

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