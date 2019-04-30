دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة آبل ربما تضيف شاحن سريع 18 واط من نوع USB C وكابل Lighting في صناديق هواتف آيفون

بالرغم من إعلانها عن خصائص الشحن السريع في هواتف آيفون منذ إطلاقها آيفون 8، إلا أن آبل استمرت بعدم ادراج شاحن سريع ضمن صناديق هواتف آيفون التي أطلقتها في السنوات الثلاثة الأخيرة وكان يتوجب على المستخدمين شراء شاحن خارجي بحوال 50$ لشحن هواتفهم أسرع، إلا أن هذا الأمر ربما يتغير مع الهواتف القادمة في نهاية العام.

فبحسب موقع Mac Otakara الياباني، ستطلق آبل 3 نسخ من الهواتف هذا العام، ولكن هذه الهواتف لن تحتوي منافذ USB-C بل ستحتوي على شاحن سريع بقوة 18 واط من نوع USB-C وكابل Lighting لوصل منفذ الشاحن مع منفذ الهاتف وسيكون هناك شاحن سريع وكابل داخل صندوق كل جهاز.

كانت آبل قد زودت أجهزة آيباد برو وأجهزة ماك بمنفذ USB-C مع خصائص الشحن السريع، وهي الآن تحاول جلب الشاحن السريع إلى هواتف آيفون لكن على ما يبدو وكما هي العادة ستستمر الشركة في إبقاء شيء ناقص حول هذا الأمر لأنها لأن توفر منفذ USB-C في الهاتف نفسه بل ستقدم الخاصية عبر كابل يوصل الشاحن مع الهاتف.

وبجانب الشاحن، فإن الموقع الياباني تحدث حول قدوم هاتفي Xs وXs Max بكاميرا ثلاثية في الخلف مع عدسة تيليفوتو وعدسة واسعة وأخرى لديها القدرة على التصوير بشكل أفضل. فيما سيأتي هاتف XR بكاميرتين فقط.

التدوينة آبل ربما تضيف شاحن سريع 18 واط من نوع USB-C وكابل Lighting في صناديق هواتف آيفون ظهرت أولاً على عالم التقنية.