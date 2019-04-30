أعلنت UpWork إحدى أكبر منصات العمل الحر عن شراكة جديدة وقعتها مع مايكروسوفت من أجل جلب أدوات Microsoft 365 Freelance Toolkit للعمل الحر إلى منصتها التي تتطور أكثر فأكثر منذ سنوات.
وتعتبر حزمة Microsoft 365 Freelance Toolkit مخصصة من مايكروسوفت للعمل الحر وتم تطويرها وإطلاقها العام الماضي لمساعدة الشركات على تنظيم واختيار الموظفين عن بعد بشكل أفضل، وهو الأمر الذي ستتيحه Upwork لعملائها من الشركات الذين يبحثون عن الوصول لأصحاب الكفاءة.
كانت مايكروسوفت قد أطقت حزمتها السحابية للعمل الحر في ديسمبر من العام الماضي 2018، وسرعان ما تبنتها الشركات لكن أتت Upwork اليوم لتوفرها على نطاق واسع للعديد من الشركات التي تعمل على المنصة دون الحاجة لاشتراك خارجي مع مايكروسوفت.
التدوينة شراكة بين Upwork ومايكروسوفت لجلب حزمة Microsoft 365 Freelance Toolkit ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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