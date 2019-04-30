كيف تكتشف تعقب مواقع التواصل ومحركات البحث لبياناتك؟

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

عبر الاستعانة بأداة جديدة، بات بمقدور مستخدمي الإنترنت معرفة كيفية تتبع مواقع التواصل الاجتماعي لحساباتهم، ومستوى الشحن في بطاريات أجهزتهم، والرسائل الإلكترونية التي يقومون بإرسالها.

وأطلقت شركة "في بي إن مونيتور" أداة "Who’s watching you" أو "من يتابعك"، التي تتيح معرفة المواقع التي تتبع المستخدمين على مواقع مثل "فيسبوك" و"جوجل" و"انستغرام"، بحسب "سكاي نيوز".

وتأتي الخدمة بحسب الشركة، بناء على دراسات مكثفة استندت إلى البحث في آليات عمل الكثير من المواقع، وفق شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن متحدث باسم "في بي إن مونيتور".

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كذلك تتيح الأداة معرفة الطريقة التي تتعامل معها شبكات التواصل وخدمات الإنترنت مع مسائل الخصوصية، مثل "الوصول إلى الرسائل" و"معلومات الجهاز واستخداماته".

وإلى جانب ذلك، بمقدور الأداة إظهار المواقع التي تتبع موقع المستخدم الجغرافي، وتتبع بعض التطبيقات لمستوى شحن البطارية وشبكات الـ"واي فاي" القريبة، والتسجيلات الصوتية لعمليات البحث.

وبحسب غايا بولات، خبيرة الأمن التي تعمل لأداة "Who’s watching you"، فإن المشكلة مع مواقع التواصل وشركات الإنترنت تكمن في الاحتفاظ ببيانات المستخدمين، حيث ينصح دائما بضرورة قراءة سياسة الخصوصية لوقف انتهاكاتها.​