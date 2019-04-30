شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستعرض مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى مستجدات الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال استقبال الملك سلمان لوزير الشؤون الجزائرية اليوم /الثلاثاء/ فى مكتبه بقصر اليمامة فى الرياض.

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