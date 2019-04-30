شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو ودمشق تدعوان للسماح بدخول ممثلي الأمم المتحدة لمخيم الركبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت روسيا وسوريا إلى السماح بدخول ممثلى الأمم المتحدة والهلال الأحمر والسلطات السورية إلى مخيم الركبان للنازحين جنوب شرقى سوريا.

وقال رئيسا المركزين الروسى والسورى لتنسيق عودة اللاجئين، ميخائيل ميزنتسيف وحسين مخلوف - فى بيان مشترك أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إنه "يجب القيام بذلك من أجل ضمان التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية على اللاجئين هناك".

وأضاف البيان "لا يمكن ضمان الشفافية فى توزيع المساعدات الإنسانية؛ إلا من خلال الوصول المباشر إلى المخيم نفسه لممثلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والحكومة السورية والهلال الأحمر العربى السورى، لتحديد الخطوات التالية لإنقاذ نزلاء المخيم".

جدير بالذكر أن مخيم الركبان الواقع فى منطقة التنف القريبة من الحدود مع الأردن يأوي نحو 40 ألفا من النازحين السوريين الذين يعانون من أقسى ظروف المعيشة.

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