شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر السابق أويحيى يقدم بالمحكمة شهادته فى قضية فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى وصل إلى المحكمة ليقدم شهادته في قضية فساد. وقالت القناة إن أويحيى "سيقدم إفادته حول قضايا تبديد المال العالم ومنح امتيازات غير مشروعة".

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