المجلس العسكري السوداني يعلن قبول استقالة ثلاثة من أعضائه

وأوضحت الوكالة أن الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي هم الفريق عمر زين العابدين الذي ترأس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق جلال الدين الشيخ والفريق الطيب بابكر علي فضيل. وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهي الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات، قد طالبت باستبعاد الثلاثة، متهمة إياهم بالتورط في حملة قمع أسفرت عن مقتل العشرات من المحتجين.

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