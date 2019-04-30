الاستخبارات العراقية تعتقل 7 من "داعش" غربي نينوى

العراق/سرهاد شاكر/الخليج 365

أعلنت خلية الصقور الاستخبارية العراقية (تابعة لوزارة الدفاع)، الثلاثاء، اعتقال سبعة من تنظيم "داعش" الإرهابي، إثر تنفيذها عملية إنزال جوي غربي محافظة نينوى (شمال).

وأفادت الخلية في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن قوة محمولة جوا، وبإسناد قوات التحالف الدولي، اعتقلت سبعة من "المتهمين المنتمين لداعش" في مجمع الصكار بقضاء البعاج غربي نينوى.

وأضافت أن السبعة أشخاص صادرة بحقهم مذكرات قبض أصولية بتهمة التهريب ونقل عناصر التنظيم بين سوريا والعراق، دون مزيد من التفاصيل.

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ومؤخرا، زاد نشاط "داعش" بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظتي نينوى (شمال) والأنبار (غرب)، بعد ورود أنباء عن فرار المئات من عناصره إلى الأراضي العراقية.

كما ازدادت عمليات التنظيم في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين (شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

وما يزال التنظيم الإرهابي يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.

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