قوات الاحتلال تعتقل مسنًا من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مسنًا فلسطينيًا من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية. وذكرت مصادر محلية وشهود عيان في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المسن علي كامل شواهنة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

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