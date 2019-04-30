انت الان تتابع الجزائر:وزير المالية ومدير الأمن السابق أمام المحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات الجزائر

ذكر تلفزيون النهار أن وزير المالية الجزائري محمد لوكال، مثل اليوم الإثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام. ولم توجه اتهامات محددة للوكال الذي شغل من قبل منصب محافظ البنك المركزي وعين وزيرا للمالية قبل شهرين، كما ذكر تلفزيون النهار أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، مثل أمام المحكمة، اليوم، في إطار تحقيق في مزاعم فساد، مضيفا أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو العام الماضي، يشتبه في تورطه في أنشطة غير مشروعة.

من ناحية أخرى، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي، إنه على الجزائر التركيز على تفادي حدوث عدم استقرار اقتصادي خلال فترة التحول السياسي عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بو تفليقة، وإنه على الجزائر عضو أوبك أن تطبق إصلاحات للمساهمة في خفض العجز وتقليص الاعتماد على النفط