انت الان تتابع الجيش الليبي يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ليبيا - صورة أرشيفية

تمكن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، من استعادة السيطرة على معسكر اليرموك بطريق قصر بن غشير جنوبي طرابلس. وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن كتائب "الوفاق" انسحبت إلى مقر الجوازات بمنطقة صلاح الدين بطرابلس. وقال مسؤولون ليبيون، إن الجيش الوطني كثف غاراته الجوية على العاصمة طرابلس، خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن الغارات الجوية استهدفت لواء النواصي، في منطقة أبو سليم التي تبعد حوالي 7 كيلومترات من وسط العاصمة الليبية، وبلدات خلة الفرجان وعين زارة والتويشة جنوبها.

وكانت قوات الجيش الليبي، قد قصفت، فجر أمس الأحد، مواقع ميليشيا مسلحة تدعم حكومة "الوفاق" جنوب العاصمة طرابلس.وتعرضت العاصمة الليبية طرابلس إلى ضربة جوية في وقت متأخر، أول من أمس السبت، بينما واصلت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر حملة مستمرة منذ 3 أسابيع لانتزاع السيطرة على طرابلس