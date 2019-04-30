انت الان تتابع السعودية تستقطب العمالة الماهرة بـ«البطاقة الذهبية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بدأت أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب "البطاقة الذهبية"، لاستقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية، داعية بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة. وتلقى سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، أشار خلاله المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن السعودية حددت مدة تنفيذ المشروع بـ32 شهرا تشمل الإطلاق التجريبي والنهائي.

وأشار رمضان إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ، تتضمن دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج ووضع قوائم تصنيف الموهوبين وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج (الإقامة الممتدة)، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.وقال إن برنامج (جودة الحياة