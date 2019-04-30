نجم السوشيال ميديا أبو فهد وعسل العتيبي يتبرعا لسجين بمبلغ مالي

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

تبرع نجم السوشيال ميديا الإعلامي أبو فهد، وعسل العتيبي، لسجين مطالب بحقوق خاصة في سجن الطائف، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة سجون الطائف بالتعاون مع إدارة التعليم لاختتام مبادرة معا لتحقيق الإصلاح بحضور عددا من قيادات سجن الطائف وسجون مكة والمدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعده للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وعدد من مديري الادارات الحكومية.

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وشارك أحد نزلاء السجن بقصيدة شعرية في إحدى فقرات الحفل، نالت استحسان الجميع، وعندما علمو بأنه من النزلاء المطالب بحقوق مالية خاصة تبرع العتيبي بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال، والاعلامي أبو فهد بمبلغ ١٠٠٠٠ ألاف من على خشبة المسرح، مما كان له أثر بالغ في نفوس الحضور.

مؤكدين بأن المبلغ سيسلم لجمعية تراحم بالطائف لإكمال إجراءاته الرسمية، فيما ثمن النزيل تبرع الزميلين سائلا الله أن يجعله في ميزان حسناتهم.