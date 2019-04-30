الاحتلال يقلص مساحة صيد الأسماك بغزة إلى 6 أميال

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في شواطئ قطاع غزة، إلى 6 أميال بحرية.

وقال "أدرعي"، في بيان مقتضب، إن هذا القرار، جاء ردًا على إطلاق حركة الجهاد الإسلامي، صاروخًا، مساء أمس الإثنين، باتجاه إسرائيل.

وأضاف: "مساء أمس أطلق عناصر الجهاد الاسلامي في منطقة العطاطرة (شمال القطاع) قذيفة صاروخية نحو إسرائيل بشكل متعمد، ردًّا على ذلك قررت إسرائيل تقليص مساحة الصيد البحري إلى ٦ أميال بحرية".

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واتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال، قياديًا في حركة الجهاد، يدعى بهاء أبو العطا، بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ بشكل متعمد، بتوجيهات من الأمين العام للحركة زياد النخالة.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأول من شهر إبريل الجاري، زيادة مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً بحريًا.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، في تصريحات سابقة، إن هذا القرار، جزء من تفاهمات التهدئة الجارية، والتي تعمل على إبرامها مصر وقطر والأمم المتحدة.