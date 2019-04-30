كوريا الجنوبية تستخدم الذكاء الاصطناعي في مطاراتها

وقعت وزارتا تكنولوجيا المعلومات والعدل الكوريتان الجنوبيتان، الثلاثاء، مذكرة تفاهم، للتعاون في تدشين نظام التحديد والتتبع القائم على الذكاء الاصطناعي للمسافرين والمغادرين في مطارات وموانئ البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية "نظام الدخول والمغادرة في مطارات البلاد القائم على الذكاء الاصطناعي، سيحدد هويات المسافرين والمغادرين بتقنية التعرف على الوجه".

وقالت وزارة العلوم إنها تتوقع أن يسهم هذا المشروع في إنشاء نظام للدخول والمغادرة متقدما بخلاف تحسين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المحلية.

ومن المتوقع أن تحصل شركات الذكاء الاصطناعي المحلية الكورية على القدرة التنافسية الدولية من خلال تطوير نظام الدخول والمغادرة؛ الأمر الذي سيتيح فرصة لها لدخول إلى أسواق جديدة.

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ومن المتوقع تسهيل إجراءات الدخول والمغادرة وتعزيز السلامة في المطارات من خلال تحديد هويات المسافرين القادمين والمغادرين بوضوح باستخدام ملامح الوجه.

يذكر أن إجراءات الدخول والمغادرة لكوريا تستغرق ما بين 20 و60 ثانية حاليا، وفقا للوكالة الكورية.

وأضافت: "حال تطبيق تقنية التعرف على الوجه، فسوف يتم تقليل عملية الفحص غير الضرورية ووقت الانتظار".

وتعتزم الوزارتان التشغيل التجريبي لنظام الدخول والمغادرة المتقدم في مطار إنتشون الدولي بحلول عام 2022، ثم تطبيق النظام في المطارات والموانئ الأخرى.