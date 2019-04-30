قالت نتائج دراسة جديدة إن الطفل البدين في عمر 7 سنوات يتعرّض لمشاعر سلبية مثل انخفاض مستوى الحالة المزاجية والقلق والاكتئاب. وأظهرت الدراسة التي أجريت في السويد أن الفتيات البدينات تتعرّضن لنوبات القلق والاكتئاب أكثر من أقرانهن غير البدينات بنسبة 43 بالمائة.
الأطفال الذكور يتعرّضون لنوبات القلق والاكتئاب بنسبة 33 بالمائة أكثر من الأطفال ذوي الوزن الصحي واعتمدت الدراسة على بيانات 12 ألف طفل وطفلة في السويد أعمارهم بين 6 و17 سنوات، بينهم أكثر من 4 آلاف أصيبوا بالقلق والاكتئاب، وبعضهم خضع لعلاجات البدانة.
وأظهرت النتائج أن الأطفال الذكور يتعرّضون لنوبات القلق والاكتئاب بنسبة 33 بالمائة أكثر من الأطفال ذوي الوزن الصحي.
وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً ضمن أعمال المؤتمر الأوروبي للبدانة الذي يختتم أعماله في غلاسكو في إسكتلندا أول مايو المقبل. وتضيف نتائج الدراسة أضراراً جديدة للبدانة على الصحة النفسية إلى جانب أضرارها على الصحة العامة والتي تتضمن زيادة خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر البدانة تزيد نوبات القلق والاكتئاب لدى الطفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.