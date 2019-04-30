الغولف .. رياضة مناسبة لكبار السن

قال البروفيسور هيربرت لولغين إن الغولف يمثل رياضة مناسبة لكبار السن في إطار الوقاية من أمراض القلب، والأوعية الدموية، على سبيل المثال.

وأضاف الرئيس الشرفي للجمعية الألمانية للطب الرياضي والوقاية، أن الغولف يمتاز بتأثير تدريبي يحاكي تأثير المشي الشمالي، المشي باستخدام العصي، أو Nordic Walking.

وشدد لولغين على أهمية استشارة الطبيب قبل ممارسة الغولف للتأكد أولاً من سلامة المفاصل، لأن الغولف يجهد الأكتاف، والأذرع، والظهر.

كما يوصي البروفيسور الألماني كبار السن بممارسة رياضة الغولف باعتدال، وبمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً، مع مراعاة المزج بين الغولف والتمارين الخفيفة لتقوية العضلات، لدعم ثبات واستقرار المفاصل.