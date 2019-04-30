شكرا لقرائتكم الرئيس السريلانكي يستبدل وزير الدفاع وقائد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كولومبو - أ ف ب، رويترز | منذ 13 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 20:53

عيّن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا وزيراً جديداً للدفاع وقائداً جديداً للشرطة، بعد تفجيرات عيد الفصح التي أوقعت 253 قتيلاً. لكن مسؤولين أمنيين في سريلانكا حذروا من هجمات وشيكة في البلاد.



وعُيِن الجنرال شانثا كوتيغا، القائد السابق للجيش، وزيراً للدفاع خلفتً لهيماسيري فرناندو الذي استقال الأسبوع الماضي بعد التفجيرات، معتبراً أن مؤسسات تحت إمرته فشلت في إدارة الأمر.

وذكرت مصادر مقربة من سيريسينا ان الأخير أمر بمنح قائد الشرطة بوجيث جاياسوندارا «إجازة إلزامية، نظراً إلى وجود تحقيق في فشله المحتمل في منع الهجمات»، وأبدله بنائبه شاندانا ويكراماراتني.

جاء ذلك بعد رفض جاياسوندارا الاستقالة، وسيُقال عبر البرلمان، إذ ان الرئاسة لا يمكنها عزله. وقال مصدر إن «جاياسوندارا تحدى الرئيس وبقي في منصبه، لكن الرئيس قام بتعيين جديد. هذا يعني أن مهمات جاياسوندارا مجمدة، إلى حين إقالته رسمياً بمذكرة عزل يصدرها البرلمان».

ويعتبر سيريسينا أن جاياسوندارا لم يتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة، فيما كانت سريلانكا تملك معلومات دقيقة جداً عن الهجمات الانتحارية.

الى ذلك، حظّر الرئيس ارتداء النقاب وتغطية الوجه في الأماكن العامة. وبرّر مكتبه القرار بأنه لـ «ضمان الأمن الوطني، (إذ) لا يجب على أحد أن يغطّي وجهه في شكل يصعّب التعرّف عليه».

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لكن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغي، وهو على خلاف مع سيريسينا، طالب وزير العدل بإعداد مسوّدة لضوابط لمنع النقاب.

وأعلنت «جمعية علماء سريلانكا»، أبرز هيئة إسلامية في البلاد، أنها تدعم حظراً وجيزاً لدواع أمنية، مشيرة الى انها «أصدرت توجيهات للمسلمات بالامتناع عن تغطية وجوههنّ في هذا الوضع الطارئ». واستدركت أن صدور قانون بحظر ارتداء النقاب «سيجعل الأمر حساساً ويُحدِث تأثيراً سيئاً آخر».

ويعتقد سريلانكيون بأن خلافاً بين سيريسينا وويكرمسينغي ساهم في تقويض الأمن القومي.

وتشتبه السلطات في أن «جماعة التوحيد الوطنية» و»جمعية ملة إبراهيم» نفذتا الهجمات، علماً أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عنها. وقال ويكرمسينغي إن المشاركين في تنفيذ الهجمات كانوا مجموعة متماسكة تضمّ أصدقاء وأقارب، يتحدثون غالباً وجهاً لوجه لتجنّب مراقبة إلكترونية.

لكن رئيس إدارة أمن الوزارات، وهي وحدة في الشرطة، وجّه رسالة الى النواب وإدارات أمنية أخرى، ورد فيها: «قد تكون هناك موجة أخرى من الهجمات. المعلومات المتاحة تشير إلى أن أفراداً يرتدون ملابس عسكرية ويستخدمون سيارة فان، قد يشاركون في تنفيذها».

وانتفد رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكوم رانجيث المشاحنات بين الرئيس ورئيس الوزراء، قائلاً: «في وقت تأثرت فيه البلاد بأسرها بكارثة فادحة، على الساسة التوقّف عن تبادل كشف عيوب بعضهم بعضاً. بدل ذلك عليهم إجراء نقاش موسّع في شأن الخطوات المطلوب اتخاذها لتسوية ذلك والخروج من الأزمة». وأضاف: «لسنا راضين عن الترتيبات الأمنية، ونحضّ السلطات على ضمان سلامتنا».