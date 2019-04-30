شكرا لقرائتكم ترامب وأردوغان ناقشا تشكيل مجموعة عمل حول «إس-400» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - رويترز | منذ 14 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 00:02

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان بحث هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، في اقتراح أنقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمناقشة صفقة لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «اس-400».



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وقالت «طرح رئيسنا اقتراح تأسيس مجموعة عمل في ما يتعلق بشراء منظومة إس-400 الدفاعية من روسيا».

جاء ذلك بعدما هددت الولايات المتحدة تركيا بمنع تسليمها مقاتلات متطورة من طراز «أف-35»، إذا أصرّت على الصفقة.

كذلك ذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان وترامب اتفقا على التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب.

في السياق ذاته، أوردت وسائل إعلام تركية أن الشرطة اعتقلت 17 عراقياً و5 سوريين، للاشتباه في انتمائهم الى تنظيم «داعش».