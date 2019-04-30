شكرا لقرائتكم وفد البنك الدولي وصندوق النقد يناقش مع خليل افكارا لموازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 20:41

على وقع انطلاق الحكومة اللبنانية غدا الثلثاء في مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2019، ودرس أكثر من ألف صفحة تتضمن اقتراحات خفض العجز، للخروج بموازنة تقشفية، يتحرك الشارع مجددا فجر غد، عبر المتقاعدين العسكريين، للمطالبة بسحب موضوع الحسم من مكتسبات العسكريين، يليه تحرك عمالي واسع بعد غد الاربعاء تفرضه مناسبة عيد العمال.



وفي إطار التحضير لبدء جلسات مناقشة الموازنة، عقد وزير المال علي حسن خليل اجتماعين منفصلين، الأول مع فريق البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي ساروج كومار جاه والثاني مع نجلا نخلة مسؤولة مكتب صندوق النقد الدولي في لبنان، وجرى البحث في أمور الموازنة العامة بخطوطها العريضة والخطوات الإصلاحية التي تتضمنها والأرقام المتوقعة استناداً إلى المعطيات القائمة.

كما جرى نقاش وتبادل للآراء للمساعدة في بلورة مجموعة من الأفكار التي توصل إلى موازنة متوازنة تتضمن خطوات إصلاحية عملية.

وأثنى وفد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هذه "الخطوات التي تعكس شفافية ووضوحاً ومقاربة مسؤولة تجاه هذا الملف الحساس."

خلية الأزمة للعسكريين المتقاعدين

وعشية الجلسة الاولى لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع موازنة، دعت خلية الأزمة المنبثقة من تجمعات العسكريين المتقاعدين بعد اجتماعها مع ممثلين عن هيئة التنسيق العسكريين المتقاعدين من كافة الرتب والمناطق، ومن مختلف القوات المسلحة، وكافة عوائل العسكريين والشهداء والمعوقين إلى التجمع، عند الخامسة والنصف فجر غد الثلاثاء في ساحة رياض الصلح في بيروت، على أن يصار الى ملاقاة رفاقهم من مختلف المناطق الى أهداف أخرى تحدد في حينه.

واعتبر المجتمعون في بيان "ان تحرك 30 نيسان (ابريل) للعسكريين المتقاعدين هو رسالة تحذير الى السلطات المعنية، لسحب موضوع الحسم من مكتسبات وحقوق العسكريين الوارد في مشروع قانون الموازنة من التداول قبل مناقشته في مجلس الوزراء".

وأكدوا على ضرورة احترام القواعد المناقبية الآتية:

"- عدم التعرض اعلاميا للرئاسات والمقامات المدنية والدينية والعسكرية والاعلامية بتاتا.

"- الحفاظ على أمن وحقوق المواطنين وممتلكاتهم الخاصة، وعلى الممتلكات العامة، وعلى أمن وسلامة المتظاهرين.

"- الحفاظ على الطابع الحضاري للتحرك لإيصال الرسالة التحذرية للمسؤولين، دون التسبب بأيِّ أذى للمواطنين.

"- التشديد على وحدة الحراك العسكري بكافة أطيافه في مواجهة كل من لا يضمر الخير للعسكريين وللمتقاعدين.

"- الحفاظ على نظافة أماكن التظاهر وإعادتها الى ما كانت عليه قبل المغادرة.

"- التشديد على عدم حمل السلاح وخلافه، ودعوة القوى الأمنيَّة الى ضبط أي مخل بالأمن والانتظام العام. وعدم رفع أية أعلام سوى العلم اللبناني ورايات القوات المسلحة".

رابطة قدماء القوى المسلحة

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واستنكرت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ما تضمنه مشروع قانون الموازنة من مس بحقوق المتقاعدين العسكريين، ورأت في بيان "ان المشروع جاء ليكشف عن روح حاقدة ونوايا خبيثة تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية وبخاصة مؤسسة الجيش. فلقد قفزت السلطة التي أعدت هذا المشروع، وعن سابق تصور وتصميم وبسوء نية واضحة، فوق تضحيات هذه المؤسسات التي لولاها لما بقي سياسي على كرسيه".

ولفتت الى "ان الرواتب والتعويضات لا تشكل أي عبء على موازنة الدولة لأن تخفيض نسبة إفادة العسكري، وفق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة، راعت هذا الأمر حيث باتت أقل من النسبة التي حصل عليها الموظف المدني بشكل ملحوظ إحقاقا للتوازن، بسبب التعويضات، بين رواتب العسكريين ومن يماثلهم في باقي الأسلاك. وإن التعرض لهذه الأوضاع المالية صار بحثه في مداولات اللجان النيابية سابقا".

وأيدت الرابطة وبالتوافق مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة والإتحاد العمالي العام، أي تحرك اعتراضي على هذه التدابير التي تطال الرواتب والمعاشات التقاعدية شرط أن تبقى محكومة بالمناقبية العسكرية". ودعت المعنيين بأمور العسكريين وبخاصة وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية كافة إلى "إجراء الإتصالات الضرورية واتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق العسكريين وعائلاتهم إستدراكا لعدم الذهاب إلى ما لا تحمد عقباه".

"عون سيطرح ملاحظاته حول حقوق العسكريين"

وفي السياق ناقش رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب جميل السيد الاقتراحات التي تتناول حقوق العسكريين، وقال السيد: "عرضت لرئيس الجمهورية ان القسم الكبير من التخفيضات المقترحة في مشروع الموازنة يتركز على العسكريين المتقاعدين في الاسلاك الامنية، وأبدى الرئيس تفهما وهو لديه ملاحظات ووجهات نظر سيطرحها في مجلس الوزراء ابتداء من يوم غد خلال درس الموازنة، وسيكون له موقف من موضوع حقوق العسكريين في مختلف الاسلاك".

المتعاقدون: غير معنيين بتحرك العسكريين

وفي المقابل أعلن منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور "الا علاقة للمتعاقدين بالأخبار التي تسرب عن أن الحراك سيشارك غدا في تحرك العسكريين المتقاعدين". وقال: "نحن مع حقوق كل المكونات النضالية، لكن هناك فرق كبير بين متقاعد خرج من ملاك مؤسسته بنصف بليون ليرة ولا يزال يقبض راتبا شهريا ويتطبب، ومتعاقد لم يقبض مستحقاته للآن ولا يحصل حتى على عشرة ملايين ليرة كتعويضات ولا يتطبب على حساب دولته".

وأكد أن "المتعاقدين غير معنيين بهكذا تحرك، إذ لا يربطنا بمطالبهم أي رابط"، وقال: "لم نقرر النزول، ومن يريد ان ينزل فسيكون بمفرده من أجل الاستفادة من وسائل الإعلام لأهداف خاصة به لا تعني المتعاقدين"، وشدد على أن هذه "المشاركة تضعف أهدافهم وتشوهها لأن المصالح العامة أهم من الفردية".

اجتماع طارئ في مقر الاتحاد العمالي العام

من جهته دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إلى اجتماع طارئ قبل ظهر غد في مقر الاتحاد العمالي العام للتباحث في الخطوات التي يجب تنفيذها في مواجهة نوايا السلطة بالمساس بحقوق المستخدمين والعمال من خلال مشروع الموازنة

متعاقدو اللبنانية: إضراب تحذيري

واعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، أنه "آن الأوان ليعرف الجميع أن ملف تفرغنا هو قضية وطنية وحاجة أكاديمية، وآن الأوان لنصرخ عاليا كفى تسويفا وتأجيلا ومماطلة، وآن الأوان لنقول: إن على مجلس الجامعة أن يتحمل مسؤوليته التاريخية برفع ملف تفرغ واحد إلى مجلس الوزراء، ملف متكامل وأكاديمي ومتوازن وطنيا، وآن الأوان لتنفذ رابطة الأساتذة المتفرغين ما وعدت به، وصولا إلى إقرار هذا الملف، لكي تبقى كرامة الأستاذ الجامعي محفوظة، ومصونة عبر إنهاء مأساة التعاقد". ولفتت الى "ان الملف اليوم مأسور في الجامعة، فأطلقوا سراحه، وحذار أن يكون ظلم المتعاقدين على أيدي أهل الجامعة عبر تسويف قاتل، وتأجيل تلو تأجيل".

وأعلنت اللجنة "الإضراب التحذيري الشامل والأخير يوم الاربعاء في الثامن من أيار، والمفتوح ابتداء من الخامس عشر منه، وذلك في جميع فروع الجامعة، وكلياتها، بالتزامن مع الاعتصامات المكثفة، ومقاطعة الامتحانات بما فيها وضع الأسئلة، والمراقبة، وتصحيح المسابقات والاستمرار في الإضراب إلى حين رفع الملف من مجلس الجامعة إلى وزير التربية".

شهيب: غدا يوم تدريس عادي

الى ذلك نفى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الإجتماعي عن أن يوم غد الثلاثاء هو يوم عطلة، وأكد أنه "يوم تدريس عادي في المدارس والمعاهد كافة".