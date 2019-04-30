شكرا لقرائتكم زعيم «داعش» يظهر بعد 5 سنوات ويهدد بـ «معركة استنزاف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب، رويترز | منذ 15 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 00:16

أعلن قائد تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي أن مسلحيه يخوضون «معركة استنزاف»، مهدداً بالثأر لقتلى التنظيم وأسراه.



جاء ذلك في تسجيل مصوّر نشره «داعش» للبغدادي اليوم الاثنين، عبر تطبيق «تلغرام»، شكّل ظهوره العلني الأول منذ ظهوره في تموز (يوليو) 2014 أثناء صلاة الجمعة في جامع النوري الكبير غرب الموصل، بعد إعلان «الخلافة» وتقديمه بوصفه «أمير المؤمنين».

وفي التسجيل، وهو بعنوان «في ضيافة أمير المؤمنين» وأفاد معدّوه بأنه مُسجّل في نيسان (أبريل) الجاري، يخاطب البغدادي أعضاء التنظيم لـ 18 دقيقة، وهو جالس على الأرض إلى جانب آخرين أُخفيت وجوههم. زعيم «داعش» الذي تحدث بنبرة بطيئة، ظهر بلحية طويلة بيضاء ومحنّاة على الأطراف، واضعاً منديلا أسود على رأسه والى جانبه رشاش.

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وقال البغدادي في التسجيل إن «معركة الباغوز انتهت»، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سورية قبل نحو الشهر. وشدد على أن «داعش» سيثأر لقتلاه وأسراه، متحدثاً عن «معركة استنزاف ومطاولة للعدو».

وزاد: «معركة الإسلام وأهله طويلة مع الصليب وأهله، وسيكون بعد هذه المعركة ما بعدها». وتابع أن مسلحي التنظيم نفذوا 92 عملية في 8 دول «ثأراً لإخوانهم في الشام».

وترصد الولايات المتحدة مكافأة مقدارها 25 مليون دولار، لمَن يساعد في القبض على البغدادي (47 سنة).