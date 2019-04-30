شكرا لقرائتكم عزل قائد معتقل غوانتانامو بعد «فقدان الثقة» به ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ 15 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 19:20

أعلنت القيادة الجنوبية الأميركية عزل الأميرال المسؤول عن معتقل خليج غوانتانامو في كوبا، نتيجة «فقدان الثقة في قدرته على القيادة».



وأشارت الى أن الأميرال جون رينغ أُقيل من منصبه السبت، علماً أنه يشغل منصبه منذ نيسان (أبريل) 2018. وقال ناطق باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على غوانتانامو، إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهراً واكتمل هذا الشهر.

وعُيِن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، قائماً بأعمال القائد. وشددت القيادة الجنوبية على أن «هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدّمة إلى المحتجزين في غوانتانامو».