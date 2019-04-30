شكرا لقرائتكم غني يفتتح اجتماعاً لـ "لويا جيرغا" بدعوة "طالبان" إلى مفاوضات "بلا شروط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب، رويترز - | منذ 16 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 00:30

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أمام آلاف من وجهاء القبائل والشخصيات الدينية والساسة، ضرورة "تحديد الخطوط العريضة للمفاوضات" التي تجريها الولايات المتحدة مع حركة "طالبان"، تمهيداً لإبرام اتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد.



ويشارك 3200 شخص من الأقاليم الـ 34 للبلاد، في اجتماعات وسط كابول تستمر 4 ايام للمجلس الكبير (لويا جيرغا)، ويُعتبر الأوسع في التاريخ الحديث لأفغانستان، لمحاولة وضع شروط محتملة تتيح قبول تسوية سلمية مع "طالبان"، تشمل الإبقاء على الدستور وحماية حقوق المرأة ووسائل الإعلام وحرية التعبير.

و"لويا جيرغا" هو تقليد أفغاني يعود لمئات السنين ويُعقد في الأزمات الوطنية أو لتسوية ملفات مهمة، اذ يستهدف التوصّل الى إجماع بين الجماعات العرقية المختلفة. ويعود آخر اجتماع لهذا المجلس إلى عام 2013، ووافق خلاله المشاركون على اتفاق أمني يتيح للقوات الأميركية البقاء في أفغانستان بعد انسحابها الذي كان مقرراً عام 2014.

وقُسِم المشاركون هذا العام إلى لجان، لمناقشة نقاط التفاوض لأي محادثات محتملة مع "طالبان"، علماً أن الحركة تعتبر السلطات الأفغانية "دمية" في يد الولايات المتحدة، وترفض التفاوض معها. وستصدر نتائج الاجتماع الخميس المقبل.

لكن شخصيات افغانية ومرشحين للرئاسة ومسؤولين حكوميين قاطعوا الاجتماع، بينهم الرئيس التنفيذي للبلاد عبدالله عبدالله والرئيس السابق حميد كارزاي. واتهم هؤلاء غني بمحاولة استغلال المجلس لتعزيز مكانته، قبل انتخابات الرئاسة المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل.

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وقال غني: "من دواعي فخري أن يحضر هنا ممثلون من كل أنحاء البلاد، ونجتمع للتحدث في شأن محادثات السلام. نريد تحديد الخطوط العريضة للمفاوضات مع طالبان. نريد نصائح واضحة منكم جميعاً. وخاطب الحركة، قائلاً: "تعالوا إلى أي منطقة في البلاد للمحادثات، لماذا لا تريدون التحدث مع الأفغان؟ نحن مستعدون للحديث معكم من دون شروط".

في المقابل، شددت "طالبان" على أن أي قرارات يتخذها المجلس "لن تكون مقبولة للأبناء الحقيقيين والمخلصين للبلد".

وأغُلق جزء كبير من كابول اليوم الاثنين، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى التلال المطلّة على العاصمة الأفغانية. وكانت "طالبان" أطلقت عام 2011 صواريخ على خيمة يُعقد فيها "لويا جيرغا".

وعشية عقد الاجتماع، قال الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد إن مطالب الحركة تركّز على انسحاب القوات الأميركية من البلاد. وأضاف: "تركيزنا منصبّ على الإرهاب. لن يُبرم اتفاق إن لم نرَ وقفاً دائماً للنار والتزاماً بإنهاء الحرب. نسعى الى السلام والى تسوية سياسية، ونريد أن يمنحنا السلام فرصة للانسحاب".

وأشار الى أنه حاول في الأسابيع الماضية الدفع في اتجاه حوار بين "طالبان" والحكومة، مستدركاً أن التقدّم الذي تحقق في هذا الصدد "ليس بمقدار ما أردت".