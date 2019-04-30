شكرا لقرائتكم لبنان: مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع الطرود الغذائية الرمضانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 00:40

وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان، بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان، الطرود الغذائية الرمضانية، المقدمة من المملكة العربية السعودية، على 1750 عائلة من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في بلدة المنية - شمال لبنان، وفي مخيم عين الحلوة الفلسطيني- جنوب لبنان.



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