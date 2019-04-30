شكرا لقرائتكم فرنسا تحبط هجوماً «إرهابياً» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب، رويترز | منذ 16 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 20:49

أعلنت السلطات الفرنسية إحباط عملية إرهابية، بعدما اعتقلت الشرطة 4 مشبوهين.



وأشارت النيابة العامة في باريس الى أن بين الموقوفين قاصراً حُكم سابقاً بسجنه 3 سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ والمراقبة، لمحاولته التوجّه إلى سورية.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن الموقوفين الثلاثة الآخرين بالغون ومعروفون في ملفات حق عام. وأضاف أن الأربعة اعتُقلوا في إطار تحقيق مفتوح في ملف «عصابة أشرار إرهابية إجرامية»، للاشتباه في امتلاكهم أسلحة «لتنفيذ عمل إرهابي» قد يستهدف قوات أمن «خلال فترة وجيزة».

Advertisements

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير: «اعتُقل 4 أشخاص نتيجة خطة اعتداء إرهابي بالغ العنف. كل المؤشرات التي نملكها قادتنا إلى توقيفهم، للقضاء على هذا الخطر».

وبدأت النيابة العامة في باريس تحقيقاً تمهيدياً في الملف، في 1 شباط (فبراير) الماضي، وأوكلت التحريات والتحقيقات إلى الادارة العامة للأمن الداخلي.

ولا تزال فرنسا تحت تهديد إرهابي، بعدما شهدت هجمات منذ عام 2015، أوقعت 251 قتيلاً.