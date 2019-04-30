شكرا لقرائتكم نيجيريا: مقتل 5 جنود وفقدان 30 في هجوم لـ «بوكو حرام» على قاعدة عسكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 18:48

كانو (نيجيريا) - أ ف ب - قُتل 5 جنود واعتبر 30 مفقودين بعد ثلاثة أيام على هجوم عناصر من «بوكو حرام» على قاعدة عسكرية في شمال شرقي نيجيريا، كما أفادت الإثنين مصادر عسكرية.



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وسيطرت يوم الجمعة الماضي عناصر من الفصيل المرتبط بتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا على قاعدة «مرارابار كيمبا» شرق ولاية بورنو على بعد 135 كلم من مايدوغوري. واستولى المتمردون على أسلحة قبل أن ينسحبوا، كما أعلن السبت أحد الضباط. وبعد ثلاثة أيام تحدثت حصيلة أولى عن 5 قتلى على الأقل.

وصرح ضابط لـ»فرانس برس»: «عثرنا على جثث 5 جنود قتلوا في المعركة مع الإرهابيين، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 30 جندياً مفقودين منذ الهجوم». وقال ضابط ثان أكد هذه الحصيلة، إن الجيش لا يزال يأمل العثور على العسكريين المفقودين. وأضاف: «هناك آمال كبيرة في العثور على الجنود المفقودين أو أن يعودوا إلى القاعدة. نحاول عدم التفكير في أسوأ السيناريوهات». ولم يعلق الجيش النيجيري رسمياً على الحادث.

وأشارت معلومات جمعتها مصادر عسكرية يوم السبت إلى أن المهاجمين وصلوا على متن 12 شاحنة «بيك-آب» مجهزة برشاشات ثقيلة، وكانت بحوزتهم 3 ناقلات جنود مدرعة مسروقة من قوات الأمن، وترافقهم مجموعة من المقاتلين على الدراجات النارية.

وبعد تبادل كثيف لاطلاق النار لم يتمكن الجنود من صدهم وتفرق بعضهم للإفلات من الارهابيين الأفضل تسلحاً.