شكرا لقرائتكم 6 قتلى بهجوم على كنيسة في بوركينا فاسو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واغادوغو - أ ف ب، رويترز | منذ 17 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 18:46

أعلنت الحكومة في بوركينا فاسو مقتل قسّ و5 مصلّين، في هجوم استهدف كنيسة في إقليم سوم شمال البلاد.



وقال ناطق باسم الحكومة إن مسلّحين قتلوا الأفراد الستة، في الهجوم الذي استهدف كنيسة بروتستانتية، فيما أعلن مصدر أمني «فقدان 4 أشخاص». وأضاف الناطق أن متشددين إسلاميين كثفوا هجماتهم في بوركينا فاسو هذا العام، مستدركاً أن استهداف كنيسة يشكّل سابقة، منذ بدء اعتداءات المتطرفين عام 2015.

وقال أحد أعضاء الكنيسة إن «الهجوم حصل عندما كان المؤمنون يغادرون الكنيسة في نهاية القداس»، مضيفاً أن «المهاجمين كانوا على دراجات نارية وأطلقوا النار في الهواء، قبل أن يستهدفوا المصلّين».

وتشهد بوركينا فاسو منذ 4 سنوات هجمات توقع قتلى، وتنسبها السلطات إلى جماعات متشددة، بينها «أنصار الإسلام» و»جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» وتنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وكانت الهجمات تتركّز في شمال البلاد، ثم استهدفت العاصمة ومناطق أخرى، خصوصاً الشرق، وأسفرت عن مقتل حوالى 350 قتيلاً.