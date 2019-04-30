شكرا لقرائتكم «التحالف» يدمر طائرات «مسيّرة» حاولت استهداف مجلس النواب اليمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 20:34

كشف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران حاولت استهداف مجلس النواب عبر طائرات بلا طيار «مسيّرة»، مشيراً إلى أنه تم التعامل معها وإسقاطها جميعاً.



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وقال المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض اليوم (الاثنين)، «نواصل استهداف شبكة الطائرات بلا طيار للميليشيات في صنعاء»، مضيفاً «استهدفنا كهفاً تستخدمه الميليشيات الحوثية كمخزن للطائرات المسيرة»، مبيناً أن الميليشيات تستخدم الأحياء السكنية أيضاً لإخفاء ورش تجميع الطائرات.

وأكد أن التحالف مستمر باستهداف القدرات النوعية للميليشيات الحوثية من صواريخ ومنصات، وأن عمليات الاستهداف تتم بالذخيرة المناسبة مع اتخاذ إجراءات ضمان سلامة المدنيين، لافتاً إلى أن جهود التحالف مستمرة بتحييد قدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين.

وحذر من خطر تسرب نفطي في البحر الأحمر بعد منع الحوثيين تفريغ إحدى ناقلات النفط.

وجدد المالكي تأكيده على أن التحالف مستمر بالعمليات الإنسانية والطبية في اليمن، مبيناً أنه تمت إعادة أهالي قرى في محافظة صعدة بعد أن هجروا قسرا من مزارعهم وبيوتهم، كما أعلن عودة 100 أسرة إلى قراهم في وادي أبو جبارة.