شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية متوسطة تضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية، رصدها هزة أرضية متوسطة بقوة 5.2 على مقياس ريختر ضربت جزيرة تانيمبار الإندونيسية صباح اليوم.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن إدارة الأرصاد، فى بيان اليوم الثلاثاء، توضيحها أن الهزة تقع على بعد 491 كيلومترا من مدينة أمبون الإندونيسية.

وأضاف البيان، أن الهزة لم تنذر بحدوث أمواج المد البحرى العاتى التسونامى إلى ماليزيا.

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