"بلاوي في مؤسسات الدولة"... السودان يكشف أسرار البشير

وقال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد، إنه "ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري لاطلاعه على كافة التقارير التي أعدها الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.

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وأكد أبو زيد أن هناك "بلاوي فى مؤسسات الدولة"، وأنه قام بتسليم الرئيس البشير تقارير مفصلة عن عن كافة جرائم الفساد الإداري "غير أن تلك التقارير لم تر النور وظلت حبيسة الأدراج".

وأضاف أبو زيد أن إدارة البرلمان السابق منعته من "تقديم تقارير حول التجاوزات المالية والإدارية دون توضيح أسباب".

ويشهد السودان، حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي.

وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.