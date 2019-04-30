إسرائيل تقلص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة

القدس-سبوتنيك. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان له بأن "منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل ابو ركن، يعلن عن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى 6 أميال بحرية حتى إشعار آخر، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس من قبل حركة الجهاد الإسلامي".

واتهم أدرعي حركة "الجهاد الإسلامي" بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ، قائلا: "‬إطلاق القذيفة الصاروخية من غزة باتجاه إسرائيل‬ مساء أمس نفذ من منطقة العطاطرة‬ من قبل عناصر حركة الجهاد الإسلامي‬ بقيادة مسؤول الحركة في شمال القطاع بهاء ابو العطا‬ وذلك بشكل متعمد بهدف المساس بالخطوات المدنية لترسيخ الهدوء في القطاع".

وأضاف أدرعي: "نشاطات حركة ‫الجهاد الإسلامي‬ التخريبية بقيادة ‫بهاء أبو العطا،‬ تهدف للمساس بالخطوات المدنية التي من شأنها ترسيخ الهدوء والأمن في قطاع غزة‬ وذلك بتوجيهات من الأمين العام للحركة زياد النخالة".