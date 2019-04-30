قوات_الاحتلال تعتقل أربعة شبان فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من بلدتي كفر نعمة وسلواد بمحافظة رام الله والبيرة، ودمرت نصبًا تذكاريًا وأغلقت ورشة حدادة في بيت عور التحتا.

وأفادت مصادر محلية في رام الله، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، بعد مداهمة منازل ذويهم، فيما اعتقل فلسطينيًا آخر من بلدة سلواد شرقًا.