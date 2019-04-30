إيداع الدفعة الثانية من عطاء سند #محمد_بن_سلمان فور الانتهاء من هذا الإجراء

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان أن الدفعة الثانية من العطاء في مرحلة التحقق من صحة الحساب البنكي؛ وسيتم الإيداع فور الانتهاء من هذا الإجراء.

جاء ذلك ردًا على تساؤل مستفيدي سند محمد بن سلمان عن موعد صرف الدفعة الثانية من العطاء، لمن تنطبق عليهم شروط مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وأكد البرنامج أن جميع الأخبار والمعلومات عن البرنامج ومبادراته؛ يتم نشرها فقط عبر القنوات الرسمية، لينفي بذلك أي أخبار مجهولة المصدر.