الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة على #نجران.. حتى الـ9 مساءً

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تشمل محافظة حبونا، ويدمة، وبدر الجنوب وتمتد إلى نجران والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.