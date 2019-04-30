عسير تسجل رقم قياسي في البرنامج التدريبي الذي يقيمه الاتحاد السعودي

ابها

سجلت منطقة عسير رقماً كبيراً في عدد المتقدمين للالتحاق بالبرامج التدريبية التي يقيمها الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، حيث تقدم لطلب الالتحاق بالبرنامج التدريبي الذي انطلق اليوم الإثنين 24 أبريل 2019 في مدينة أبها أكثر من 120 شخصاً من أعضاء الاتحاد وعدد من الطلاب الموهوبين في الإعلام بعدد من الجامعات، وهو الرقم الأعلى على مستوى البرامج التي أقيمت في الأسابيع الماضية في كل من جدة والمنطقة الشرقية وأخيراً المدينة المنورة.

وقدم الدكتور بشار الخرشة البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى الأربعاء المقبل والذي يحمل عنوان “أدوات المراسل الميداني” التابع لمسار الإذاعة والتلفزيون، ويهدف هذا البرنامج للتعريف بأهم المهارات الاحترافية للمراسل الصحفي لتمكينه من تغطية الأحداث ونقلها بكل سرعة ومصداقية للوسائل الإعلامية، وكيفية التعامل مع المادة الصحفية قبل وبعد التصوير، لصناعة مادة متكاملة بأفضل الطرق الاحترافية المتبعة في وسائل الإعلام العالمية.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن خطة الاتحاد لتطوير الإعلام الرياضي في المملكة ومنح الفرصة للشباب الطموح بالاستفادة منها للوصول لدرجة عالية من الاحترافية والمهنية ليصبحوا واجهة للإعلام الرياضي السعودي في المستقبل.