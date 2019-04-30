إنقاذ حياة شاب تعرض لحادث مروري بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

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زينة الفدح
تمكن فريق طبي مشترك متخصص في جراحة المخ و الأعصاب و التخدير بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً ، كان قد تعرض إلى حادث مروري نتج عنه نزيف حاد بالمخ و إصابته في الرأس بكسور متعددة بعظمة الجمجمة أدت إلى غيابة عن الوعي كشبة غيبوبه .
و على الفور جرى له عمل كامل الفحوصات الإشعاعية اللازمة منها الأشعة المقطعية حيث تبين وجود نزيف حاد بالمخ و كسور متعددة بعظمة الجمجمة و الوجه أدت إلى نزول سائل المخ من الأنف .
و بعمل الفحوصات المخبرية اللازمة أدخل المصاب إلى غرفة العمليات بحالة مستعجلة للتدخل الجراحي لإجراء إستئصال كامل للنزيف و إصلاح كسور عظمة الجمجمة و تثبيت كسور الوجه و معالجة نزول سائل المخ من الأنف بطريقة عالية الجودة و بحمد الله تكللتا بالنجاح ، بعدها تم نقله إلى غرفة الإنعاش ثم إلى العناية المركزة و هو بصحة جيدة و مستقرة بفضل الله .
و من جانبه فقد أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة عن شكره و تقديره للكادر الطبي الذي أشرف على حالة المصاب و أنقذ حياته بفضل من الله ثم بجهودهم المخلصة في إجراء التدخل الجراحي السريع و نجاح العملية التي أجريت له متمنياً للمصاب الشفاء العاجل و الصحة و العافية
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