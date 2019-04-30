التشهير بمنشأة تبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في #الأحساء

صحيفة الخليج الالكترونية شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تزاول نشاط التجارة في الكماليات والإكسسوارات بمحافظة الأحساء. وذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها وإتلافها بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام، يقضي بإدانة صاحب المنشأة، وفرض غرامة مالية، مع مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وإبعاد العامل المقيم عن السعودية، وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

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