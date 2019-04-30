اليوم تنطلق الجولة 35 من #دوري_الأمير_محمد_بن_سلمان_للدرجة_الأولى

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بإقامة 6 مباريات تجمع النجوم مع أبها، وضمك مع الكوكب، والجبلين مع الوشم، والخليج مع الطائي، والقيصومة مع العين، والشعلة مع العروبة.

فعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء يحل أبها المتصدر بـ 64 نقطة ضيفًا على النجوم التاسع بـ 45 نقطة.

ويستقبل ضمك الثاني بـ 63 نقطة ضيفه الكوكب السادس عشر بـ 41 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، فيما يواجه الجبلين الخامس عشر بـ 41 نقطة ضيفه الوشم الثامن عشر بـ 37 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

ويواجه الخليج الثالث بـ 55 نقطة على ملعبه ضيفه الطائي السابع بـ 48 نقطة، فيما يحل العين الحادي عشر بـ 45 نقطة ضيفًا على القيصومة السابع عشر برصيد 39 نقطة على ملعب نادي الباطن.

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وتختتم منافسات اليوم بمواجهة تجمع الشعلة التاسع عشر بـ 36 نقطة على ملعبه مع ضيفه العروبة صاحب المركز العشرين برصيد 26 نقطة والذي تأكد هبوطه منذ الجولة الماضية.

وتستكمل منافسات الجولة بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 4 مواجهات تجمع نجران مع العدالة، والنهضة مع الجيل، وهجر مع الأنصار، وجدة مع المجزل.

فعلى ملعب جامعة نجران يحل العدالة الرابع بـ 55 نقطة ضيفًا على نجران السادس بـ 48 نقطة، فيما يواجه النهضة الثالث عشر بـ 43 نقطة ضيفه الجيل الخامس بـ 50 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويواجه هجر الرابع عشر بـ 42 نقطة على ملعبه ضيفه الأنصار العاشر بـ 45 نقطة، فيما يواجه جدة الثامن بـ 46 نقطة ضيفه المجزل الثاني عشر بـ 45 نقطة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.