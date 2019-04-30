أبل تحذف تطبيقات تراقب زمن تشغيل الشاشة

قامت شركة أبل Apple الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي تراقب زمن تشغيل الشاشة والموجهة للآباء لمراقبة الأطفال، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وفقا للعين الإخبارية.

ذكرت شركة أبل أنها قدمت ميزة لمراقبة زمن تشغيل الشاشة بنظام تشغيل iOS 12 في عام 2018، وهي ميزة توجد في هاتف آيفون، وتكشف بشكل مفصل عن إحصائيات الاستخدام اليومي.

وتسعى أبل للالتزام بمكافحة إدمان هاتف آيفون، حيث أشار تيم كوك المدير التنفيذي لشركة أبل حول هذا الموضوع، وفي وقت سابق من الشهر الجاري.

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وفق التقرير فإن أبل أزالت نحو 17 تطبيقاً تراقب زمن تشغيل الشاشة في متجر التطبيقات التابع لها.

وتأثرت تطبيقات OurPact و Kidslox وQustodio بسبب قرار أبل، مما دفع مطوري التطبيقات لرفع شكوى ضد الشركة الأمريكية.

يشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شركة أبل انتقادات بسبب معالجتها للقضايا المتعلقة بالإدمان التكنولوجي للأطفال، إذ حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة إدمان الهواتف الذكية، وأوصت بعدم تعريض الأطفال دون سن الخامسة لأكثر من ساعة أمام شاشة الهاتف خلال اليوم.