3 ملايين دولار "جائزة زايد للاستدامة" في دورتها عام 2020

دعت جائزة زايد للاستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية حول العالم لتقديم طلبات المشاركة في دورتها لعام 2020 وذلك قبيل شهر واحد فقط على الموعد النهائي لتقديم الطلبات المحدد بتاريخ 30 مايو/ أيار المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

ورصدت للجائزة 3 ملايين دولار سيتم منحها للمشاريع الفائزة التي تتقدم بها المؤسسات والمنظمات والمدارس الثانوية والتي تمتلك مقومات التأثير والابتكار والأفكار الملهمة في مجال الاستدامة.

ويتعين على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية التقدم بحل مستدام مبتكر لديه تأثير واضح وذلك ضمن واحدة من فئات الجائزة وهي الصحة والغذاء والطاقة والمياه.

ويتوجب على المشاركين في فئة المدارس الثانوية العالمية تقديم أفكار ومقترحات يقودها الطلاب وتمثل واحداً أو أكثر من موضوعات الاستدامة الأربعة المذكورة.

وسيتم رصد قيمة الجائزة الممنوحة للمدارس الفائزة لمساعدتها في تطوير مشروعها سواء ضمن المدرسة أو على نطاق المجتمع المحلي المحيط بها.

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وأشارت الدكتورة لمياء نواف فواز مدير إدارة جائزة زايد للاستدامة، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الجائزة منذ تأسيسها في عام 2008 حيث كرمت منذ ذلك الحين 76 فائزاً ساهمت مشاريعهم المبتكرة على نحو مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة نحو 318 مليون شخص حول العالم.

ونوهت إلى تنامي مستوى الاهتمام بالجائزة بعد تطويرها العام الماضي واستحداث فئات جديدة إلى جانب الطاقة والتي تشمل الصحة والغذاء والمياه.

وقالت إنه مع تبقي شهر واحد على إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة في جائزة زايد للاستدامة فإن المعطيات لدينا تظهر أن دورة العام 2020 للجائزة ستكون الأكثر تنافسية على مدار مسيرة الجائزة.

وتابعت مدير إدارة جائزة زايد للاستدامة: "نحن بدورنا نحث المؤسسات والمدارس الثانوية المهتمة بتقديم طلباتهم للمشاركة في الجائزة والانضمام إلى مجتمع عالمي ملتزم بالعمل على ترسيخ الاستدامة حول العالم".

وستتوزع الجائزة البالغة قيمتها 3 ملايين دولار بالتساوي على الفائزين ضمن الفئات الـ5 حيث ستحصل الجهات الفائزة في كل فئة على مبلغ قدره 600 ألف دولار فيما توزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على 6 فائزين بواقع 100 ألف دولار لكل مدرسة فائزة ضمن 6 مناطق جغرافية حول العالم.