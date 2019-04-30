سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © Gettyimages.ru هزات أرضية في لبنانسلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

في حدث نادر، ضربت سلسلة هزات أرضية لبنان من جنوبه الى شماله، وتراوحت قوتها بين 3.2 و3.7 درجات على مقياس ريختر.

وشعر سكان منطقة البقاع قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، بهزّة أرضيّة بلغت قوتها 3.7، كذلك شعر سكان زغرتا وطرابلس والكورة في شمال لبنان، بتردّدات الهزة الأرضية لثوان معدودة بعد دقائق من الهزة الأولى.

وخلقت الهزات الأرضية وتردداتها أجواء من الهلع بين السكان.

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ووقعت في منطقة البقاع الشمالي هزة أرضية خفيفة يوم السبت الماضي.

وتعدّ الهزات الأرضية اليوم الاثنين هي الثانية خلال 4 أيام، فقد أعلن المركز الوطني اللبناني للزلازل أن هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر ضربت منطقة البقاع الغربي يوم الجمعة الماضي، ويبعد مركز الهزة 4 كلم عن منطقة كفرحونة في الجنوب والتي تشهد هزات أرضية بشكل متكرر.

المصدر: وكالات