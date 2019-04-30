القضاء السوداني يصادر عقارات أسرة البشير وقادة نظامه

أصدرت السلطة القضائية في السودان قرارا بحجز العقارات المملوكة للمسؤولين السابقين في حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك على المستوى الاتحادي والولايات.
وأفادت صحيفة "الانتباهة" السودانية بأن القائمة الصادرة تضمنت أسماء مُلاك العقارات المحجوزة من أسرة الرئيس السابق عمر البشير، ونافع علي نافع، وعلي عثمان القياديين في حزب المؤتمر الوطني.
ونص خطاب صادر من المسجل العام للأراضي بتاريخ 25 أبريل الجاري على وقف التصرفات في الأراضي بجميع ولايات البلاد اعتبارا من الأول من أبريل الجاري إلى إشعار آخر.
ونشرت "الانتباهة" قائمة أبرز قادة النظام السابق الذين حُجزت عقاراتهم وهم "علي كرتي، والبشير عبد الله حسن البشير، وهند محمد حسن أحمد البشير، والعباس حسن البشير، وحسن عبد الله حسن أحمد البشير، وعلي عثمان محمد طه، وأميمة أحمد البشير، وآمنة حسن أحمد البشير، وفاطمة خالد أحمد البشير، ومحمد نافع علي نافع، والزبير أحمد الحسن، وعوض الجاز، وعبد الرحيم محمد حسين، وفيصل حسن، وأحمد بلال، وعثمان سلمان، وإبراهيم أحمد عمر، وأحمد البلال الطيب، وحسين خوجلي، والفاتح عز الدين، ومأمون حميدة، وبكري حسن صالح".
المصدر: صحيفة "الانتباهة" السودانية
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