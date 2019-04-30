دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم أبو بكر البغدادي قائد تنظيم داعش الإرهابي أفادت وكالة «رويترز» بصدور تسجيل فيديو جديد لزعيم تنظيم «داعش» أبوبكر البغدادي، وذلك لأول منذ عام 2014. وأوضحت «رويترز» أن الفيديو الجديد نشرته مؤسسة «الفرقان الدعائية التابعة لتنظيم»داعش«عبر قناتها في تطبيق»تلغرام«. وفي الفيديو الذي يحمل عنوان «في ضيافة أمير المؤمنين»، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعاً منديلاً أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم. وليس واضحاً تاريخ تصوير الفيديو، غير أن البغدادي يقول في بدايته إن «معركة الباغوز انتهت»، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل ما يقارب الشهر. مكافأة عراقية مليونية لمن يدلي بمعلومات عن البغدادي انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي تزايد توجه البنوك في الخليج نحو الاندماج عمليات الاندماج أصبحت حديث الساعة في القطاع المصرفي الخليجي، بعد أن شاهدنا توجه أكثر من 10 بنوك للاندماج، فيما تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من هذه العمليات. سكاي نيوز عربية

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كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لـ أبو بكر البغدادي زعيم داعش منذ 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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