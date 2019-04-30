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ووفقا لما نشره موقع "ياهو نيوز"، قامت الشرطة بعملية تحقيق وبحث واسعة النطاق شارك فيها 280 شرطيا.
© Sputnik . Pixabay
وتمكنت الشرطة من القبض على الفتاة وصديقها في أحد شوارع برلين يوم الأحد.
ونقلت الفتاة إلى مكتب رعاية الشباب بالمدينة لرفضها العودة إلى منزلها، فيما اعتقلت الشرطة الشاب البالغ من العمر 18 عاماً.
وقالت بريمر إن الفتاة وصديقها مواطنان سوريان، لكنها لم تذكر حجم الفدية التي طلبها الشابان من والدها، لكن الصحف المحلية ذكرت أنها طلبت نحو 44 ألف دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار 280 شرطيا لإنقاذ مراهقة سورية... ونهاية غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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