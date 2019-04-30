استنفار 280 شرطيا لإنقاذ مراهقة سورية... ونهاية غير متوقعة

ووفقا لما نشره موقع "ياهو نيوز"، قامت الشرطة بعملية تحقيق وبحث واسعة النطاق شارك فيها 280 شرطيا.

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وقالت المتحدثة باسم الشرطة باتريشيا بريمر إن أجهزة الأمن تلقت نبأ الاختطاف المزعوم ليل الخميس الماضي.

وتمكنت الشرطة من القبض على الفتاة وصديقها في أحد شوارع برلين يوم الأحد.

ونقلت الفتاة إلى مكتب رعاية الشباب بالمدينة لرفضها العودة إلى منزلها، فيما اعتقلت الشرطة الشاب البالغ من العمر 18 عاماً.

وقالت بريمر إن الفتاة وصديقها مواطنان سوريان، لكنها لم تذكر حجم الفدية التي طلبها الشابان من والدها، لكن الصحف المحلية ذكرت أنها طلبت نحو 44 ألف دولار.