الان تتابع سريلانكا ترفع الحجب على وسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كولومبو - الخليج 365: قال مصدر في مكتب رئيس سريلانكا اليوم الثلاثاء إن الحكومة رفعت الحجب على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والذي كان يهدف إلى منع انتشار الشائعات بعد تفجيرات عيد القيامة. وقال المصدر لرويترز إن السلطات رفعت الحظر على منصات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر بأثر فوري.

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