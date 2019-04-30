أزمة دبلوماسيّة عمرها 3 أيّام بين العراق والبحرين.. مقتدى الصدر يُشعل الفتنة

دبي - بواسطة محمد فارس مُنذ أيام قليلة، تحديدًا السبت الماضي، أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بيانًا مكتوبًا، طالب فيه بوقف الحرب في عدة دول، منها بحرين، إذ كتبَ في البيان الذي تم تداوله عبّر مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا قلق بشأن مسألة الصراع الإيراني مع الاتحاد الثُنائي (ترامب ونتنياهو)، ذلك الاتحاد الذي أخذ على عاتقه تركيع الشعوب».

وأضاف: «لستُ هنا لاختار بين دعم (الجارة إيران)، أو دعم الاتحاد الثُنائي، فدعم الأخير ممنوع ومحرم في ديننا وعقيدتنا وشرعنا، ولا يجوز الاستعانة بهم، فضلاً عن دعمهم ونفعهم».

وفي ختام البيان، قال مقتدى الصدر، إنه يرى عدة حلول، أو كمّا أسماها «أطروحات»، للخروج من الأزمة، إذ جاءت كالتالي: «غلق السفارة الأمريكية في العراق، إرسال وفد إلى الاتحاد الأوروبي للضغط على الاتحاد الثُنائي (ترامب ونتنياهو)، لإخراج العراق من (المعمعة)».

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لم ينتهِ بيان «الصدر» عند الحلول أو الأطروحات التي يراها «مثالية» لخروج بلاده من أزماته، بل تطرّق إلى حل آخر، يخُص دول أخرى، أبرزها اليمن والبحرين وسوريا، إذ قال: «يجب إيقاف الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فورًا، وتنحي حكامها فورًا والعمل على تدخل الأمم المتحدة من أجل الإسراع في التحضير لانتخابات نزيهة بعيدة عن تدخُلات الدول أجمع، وحمايتها من الإرهاب الداعشي وغيره».

كيف ردَّت البحرين؟

وفي اليوم التالي، استدعت مملكة البحرين السفير العراقي لديها، احتجاجًا على بيان مقتدى الصدر، إذ قالت الخارجية البحرينية، حسبْ وكالة الأنباء البحرينية، إن البيان «يشكّل إساءة لطبيعة العلاقات بين البحرين والعراق، الأمر الذي يعد تدخلا في شؤون البحرين».

وبنبرة أكثر حدة، كتب وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، «تويتر»: «مقتدى يبدي قلقه من تزايد التدخلات في الشأن العراقي، وبدل أن يضع إصبعه على جرح العراق بتوجيه كلامه للنظام الإيراني الذي يسيطر على بلده، اختار طريق السلامة ووجه كلامه للبحرين».

وأضاف: «أعان الله العراق عليه وعلى أمثاله من الحمقى المتسلطين».

مُذكّرة احتجاج

لم تمُر تصريحات آل خليفة بسلام، إذ ردت وزارة الخارجية العراقية، عبّر موقعها الإلكتروني، بأن وكيل الوزارة، نزار الخير الله، قدّم مذكرة احتجاج للسفير البحريني في بغداد، صلاح المالكي، بسبب التصريحات التي صدرت عن وزير خارجية البحرين التي اتهم بها العراق «أنّه يقع تحت سيطرة دولة أخرى، فضلاً عن الإساءة إلى الرُمُوز الدينية، والسياسية العراقـية».

وجاء في مذكرة الاحتجاج أيضًا، التأكيد على «ضرورة عدم المساس بسيادة العراق، وضرورة مُراعاة اللغة الدبلوماسيَّة في التصريحات الرسميَّة، وأنَّ العراق بلد يكفل التعبير، وتعدد الرؤى، والمواقف السياسية».

ردود فعل عربيّة

شهدت الأزمة الدبلوماسيّة العراقية البحرينية، ردود فعل عربيّة واسعة، إذ قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أمس الأحد، أنها «تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها».

كما وصفت الخارجية الإماراتية، التدخل في شؤون الداخلية للبحرين بأنه «أمر غير مقبول»، مؤكدة أن «عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر».

ووجهت الإمارات دعوة للعراق للالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، من أجل توطيد أواصر العلاقات العربية وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

ومع الساعات الأولى لصباح الاثنين، أصدرت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، بيانا حول الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها العراق والبحرين، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

جاء بيان السعودية على لسان مصدر بوزارة الخارجية، إذ أكد: «رفض المملكة العربية السعودية التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها».

كما عبر المصدر عن «تطلع المملكة العربية السعودية إلى علاقة متينة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق الشقيقتين، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي».